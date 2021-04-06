Gündeme bomba gibi düşen Fatih Terim iddiası! Başkan olması için yoğun baskı var - Son Dakika

Gündeme bomba gibi düşen Fatih Terim iddiası! Başkan olması için yoğun baskı var

06.04.2021 23:37

Başkanlık seçimi yaklaşan Galatasaray'da bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Bazı genel kurul üyeleri, teknik direktör Fatih Terim'e başkanlık konusunda yoğun bir baskı yapıyor. Bu isimlerden olan Ahmet Yüce'nin Terim'i ikna etmek için çalışmalara başladığı öğrenildi. Yakın çevresine bu konuda kararsız olduğunu belirten Fatih Terim'in somut adım atması halinde çalışmaların hız kazanacağı ifade edildi.

Galatasaray kulislerinde Fatih Terim'in adı başkanlık için anılmaya başlandı. Sarı-kırmızılılarda seçimlere kısa bir süre kala bazı genel kurul üyelerinin tecrübeli hocaya aday olması yönünde baskı yaptığı öğrenildi.

FATİH TERİM'LE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Teknik direktörlüğünde UEFA Kupası zaferi ve 8 lig şampiyonluğu kazanan Fatih Terim'in bir diğer hayalinin Galatasaray'da başkanlık olduğu biliniyor. Bazı genel kurul üyeleri bu konuda tecrübeli hocaya adaylığı konusunda baskı yapmaya başladı. Bu isimlerin başında gelen Ahmet Yüce'nin Terim'le görüşmelere başladığı öğrenildi. İki isim arasından tek bir aday çıkacak.

AHMET YÜCE VE ERDEN TİMUR İDDİASI

Başkanlık konusunda çizilen yol planında Yüce, başkanlık görevine gelirse Fatih Terim'in Sportif A.Ş'nin başına geçeceği ve futbolun tek patronu olacağı ileri sürüldü. Terim, başkanlık adaylığını açıklarsa listesinde Ahmet Yüce ile NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'un da yer alacağı öğrenildi. Yakın çevresine bu konuda kararsız olduğunu belirten Fatih Terim'in somut adım atması halinde çalışmaların hız kazanacağı ifade edildi.

(SÖZCÜ)

Gündeme bomba gibi düşen Fatih Terim iddiası! Başkan olması için yoğun baskı var

Galatasaray, Fatih Terim, Süper Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gündeme bomba gibi düşen Fatih Terim iddiası! Başkan olması için yoğun baskı var - Son Dakika Spor


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