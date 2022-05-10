Gündoğmuş'ta jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi

Gündoğmuş'ta jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

10.05.2022 09:55
Gündoğmuş'ta jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Gündoğmuş ilçesinde jandarma ekiplerince, Trafik Haftası dolayısıyla ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik konusunda eğitim verildi.

Gündoğmuş ilçesinde jandarma ekiplerince, Trafik Haftası dolayısıyla ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik konusunda eğitim verildi.

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı 5. Jandarma Trafik Timi ekipleri, Köprülü Ayşe Güven İlk ve Ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Ekipler, 7-13 Mayıs Trafik Haftası kapsamında okulun toplantı salonunda öğrencilere trafik konusunda bildi aktardı.

Öğrencilere trafik kurallarının önemi anlatıldı.

YORUMLAR
500

Trafik Haftası, Gündoğmuş, Hisarcık, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gündoğmuş'ta jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Gezi davasında 8 sanığın tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi
16:16 Çin'de bir kadın ve köpeği bir ay boyunca 1 metrekarelik telefon kulübesinde karantinada kaldı!
16:15 Oyun oynarken başına mermi isabet etmişti! 10 yaşındaki çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
16:09 Benzine 78 kuruş zam geldi! İstanbul'da litre fiyatı 21,13 liraya ulaştı
16:03 TFF'nin Trabzonspor kararına Fenerbahçe'den sert açıklama
12:44 Asgari ücretli son zamlarla 354 simit kaybetti: 1417 simit alabilecekken şimdi 1063'e düştü
15:59 Dün tutuklanan Furkan Vakfı Başkanı Kuytul, Patnos Cezaevi'ne sevk edildi! Avukatı: Bu sevk değil sürgün
15:58 Bekçilerin kimlik sorduğu mahalle sakinleri arasında arbede çıktı: İki kişiye 1600'er lira para cezası kesildi
15:53 Sosyal medyada gündem oldu! Kısmeti açılsın diye arkadaşının nişan kurdelesini yedi
15:53 Polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda bombaları getirmekle suçlanan Suriyeli: Bu olay benim üzerime yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 16:25:55. #1.11#
SON DAKİKA: Gündoğmuş'ta jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement