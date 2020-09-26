GÜNEKAB, Ekim sonunda elektrik üretimine hazırlanıyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Ekim başında elektrik üretimine geçmesi hedeflenen Güney Edirne Katı Atık Birliği (GÜNEKAB) tesislerinde adım adım sona yaklaşılıyor. Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'nde bin 200 hanenin elektriğinin üretilmesi planlanıyor.

Birliğin çalışmaları hakkında bilgi veren GÜNEKAB Başkanı Olcay Soran, devam eden süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Meclis üyeleri ile birlikte tesisi gezen Soran, "Attığımız atıklar, sadece birer atık değil, birer ham madde ve enerji kaynağı olacaktır bizlere. Projenin maliyeti 1 buçuk milyon dolardı. Bunu da kısa süre içinde amorti etmeyi planlıyoruz. Ekim sonu Kasım başı gibi elektrik üretimi gerçekleştirilecek, ileriki aşamada ise, ayrıştırma tesisi faaliyete geçecek" dedi.

Çöpten elektrik üretimi hakkında teknik bilgi veren GÜNEKAB Çevre Mühendisi ve Müdür Vekili Serbay Aksu, "Ortalama günlük 145 ton çöpümüz var buradaki sahamıza gelen. Burada depolanan çöpler, çürütüldükten sonra vakum pompalarıyla beraber öncelikle ön arıtma sistemine gelecek ve 430 metrekarelik balonda depolandıktan sonra tekrar booster ünitesinden geçip motora verilecek. Başlarda saatte 600 kilowatt'lık enerji üretmeyi planlıyoruz, sonrasında ise ilerleyen süreçte çöpün yıllanması ile birlikte tam kapasite ile birlikte saatte 1200 kilowatt'lık üretimi hedefliyoruz. Bu şekilde bölgemizde ki 1200 hanenin elektriğini üretmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan ayrıştırma tesisi için bilgi veren GÜNEKAB Çevre Mühendisi Gürkan Çolak ise " Esetçe, Yenikarpuzlu, Beğendik, Keşan ve Enez'den gelen atıklar önceki buraya gelerek bantlara geçecek, ardından burada ayrıştırılıp geri kazanımı sağlanacak. Ayrıştırılan organik atıklar ise sahaya sevk edilerek bu şekilde daha kontrollü bir gaz üretimi sağlanacak" şeklinde konuştu. - EDİRNE