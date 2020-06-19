"Güneşi Beklerken" yeniden izleyicisi ile buluşuyor!

Güçlü senaryosu ve kadrosu ile ekrana farklı ve taptaze bir soluk getiren, "ZeyKer" aşkı ile izleyicinin gönlünde taht kuran dizi, hafta içi her gün saat 10.45'de yayınlanacak.



Yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı, saklanan sırlar, karşılıksız aşklar, hain tuzaklar, hayal kırıklıkları ve beklenmedik yakınlaşmaların öne çıktığı Güneşi Beklerken'in genel hikayesi şöyle;



Demet (Ebru Aykaç) ve Zeynep (Hande Doğandemir), Bursa'nın Gölyazı ilçesinde mütevazı bir hayat süren anne-kızdır. Demet'in terzi dükkanında işler umduğu gibi gitmez ve elinde avucunda ne varsa kaybeder. Bu sırada İstanbul'dan Demet'e bir dost eli uzanır. Bu çocukluk arkadaşı Jale'dir (Deniz Türker). Jale, İstanbul'un en prestijli kolejlerinden Sayer Koleji'nin müdürüdür. Hem Zeynep'in iyi bir eğitim alması hem de yeni bir başlangıç yapmak için anne-kız, Zeynep'in tüm itirazlarına rağmen İstanbul'a taşınırlar. Aslında Jale'nin onlar için başka planları vardır. Hem Demet'in hem de Zeynep'in hayatını kökünden değiştirecek bir sırrı saklamaktadır… Jale, geçmişte yaptığı hatayı telafi etmek için İstanbul'a getirdiği Zeynep ve Demet'in hayatında yeni ama zorlu bir sayfa açmıştır.



Gençler arasındaki dörtlü aşk ekseninde ilerleyen hikayede, büyükler geçmişteki sırları ile yüzleşecek ve herkesin hayatı bir anda alt üst olacak.



Güneşi Beklerken, 22 Haziran Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 10.45'de Kanal D'de..