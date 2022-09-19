Güney Afrika Cumhuriyeti'nde elektrik krizi bir üst seviyeye ulaştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki elektrik arzı krizi, elektrik santrallerinde art arda meydana gelen arızaların ardından bir üst seviyeye ulaştı.

Güney Afrika'da elektrik arzındaki sıkıntılar nedeniyle ulusal düzeyde uzun süreli elektrik kesintileri yapılıyor.

Ülkenin ulusal elektrik üretim ve dağıtım firması Eskom'dan yapılan açıklamada, geçen hafta günde en az 6 saat uygulanan planlı kesintilerin bu haftadan itibaren 10 saate çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada, 10 saatlik kesintilerin hafta boyunca devam etmesinin beklendiği, halihazırda bakım ve tamiri süren 18 elektrik üretim ünitesinin gelecek hafta hizmete sokulmasının planlandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, kriz nedeniyle yurt dışı seyahatini yarıda kesiyor

Bu seviyede elektrik kesintisini en son 2020 yılında yaşayan Güney Afrikalıların artan tepkileri, halihazırda Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni için İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın yurt dışı programını yarıda kesmesine neden oldu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, yarın ABD'ye geçmesi planlanan Ramaphosa'nın yaşanan kriz nedeniyle cenazenin ardından acilen Güney Afrika'ya döneceği duyuruldu.

Ana muhalefet partisi Demokratik İttifaktan (DA) yapılan açıklamada, krizden Eskom'un tek başına sorumlu olmadığı ifade edilerek Cumhurbaşkanı Ramaphosa ve hükümet elektrik krizinin çözümü konusunda hesap vermeye çağrıldı.

Kesintiler ciddi düzeyde mesai kaybına neden oluyor

Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Odası (SACCI) Başkanı Mthokozisi Xulu, yaptığı açıklamada, üst seviyede elektrik kesintilerinin yaşandığı bir ortamda üretkenliğin imkansız olduğunu söyledi.

Xulu, kesintilerin ekonomik faaliyetlere ağır darbe vurduğunu belirterek "Eskom'un güvenilmezliği karşısında gerçekten harap olduk" dedi.

Güney Afrika genelinde gündüz mesai saatleri içinde yaşanan kesintiler ciddi bir iş saati kaybı problemini de beraberinde getiriyor.

Örneğin, ülkenin ekonomik kalbi Johannesburg kentinin iş, finans ve ticaret merkezlerinde Rosebank bölgesinde bugün 08.00-12.30 ve 16.00-18.30 arasında yaşanan kesintiler en az 5 saatlik kayba neden oldu. Bu süre zarfında birçok işletmenin hizmetlerinde aksama yaşandığı gözlendi.