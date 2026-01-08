Güney Afrika'da ABD'nin Venezuela'ya Müdahalesine Protesto

CAPE ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan askeri müdahalesi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yürütme başkenti Pretorya'da düzenlenen gösteride protesto edildi.

Güney Afrika Komünist Partisi (SACP) ve ülkenin en büyük sendika örgütü COSATU'nun organizasyonuyla düzenlenen gösteride, yüzlerce kişi ABD'nin Pretorya Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

Venezuela'nın egemenliğinin ihlal edildiğini belirten göstericiler, "ABD Venezuela'dan elini çek", "Özgür Venezuela" ve "Maduro'ya özgürlük" sloganları attı.

SACP Genel Sekreteri Solly Mapaila, gösteride yaptığı basın açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ı "utanmazca sergilenen yeni bir sömürgecilik biçimini" sahneye koymakla suçladı.

Mapaila, "Başından beri bunun petrolle ilgili, diğer her şeyin Maduro'yu ortadan kaldırmak için uydurulmuş suçlamalar olduğunu biliyoruz. Venezuela halkına, 'Yanınızdayız' diyoruz. ABD halkına ise 'Dünyayı mahveden ve uluslararası hukuku yok eden bu ahmağı görevden alın' diyoruz." ifadesini kullandı.

Güney Afrika, ABD'nin müdahalesinin hemen ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine acil toplantı çağrısında bulunmuş, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Maduro ve eşinin derhal serbest bırakılmalarını talep etmişti.

???????- Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.