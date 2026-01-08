Güney Afrika'da ABD'nin Venezuela'ya Müdahalesine Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Güney Afrika'da ABD'nin Venezuela'ya Müdahalesine Protesto

08.01.2026 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göstericiler, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesini ve Maduro'nun tutuklanmasını protesto etti.

CAPE ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan askeri müdahalesi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yürütme başkenti Pretorya'da düzenlenen gösteride protesto edildi.

Güney Afrika Komünist Partisi (SACP) ve ülkenin en büyük sendika örgütü COSATU'nun organizasyonuyla düzenlenen gösteride, yüzlerce kişi ABD'nin Pretorya Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

Venezuela'nın egemenliğinin ihlal edildiğini belirten göstericiler, "ABD Venezuela'dan elini çek", "Özgür Venezuela" ve "Maduro'ya özgürlük" sloganları attı.

SACP Genel Sekreteri Solly Mapaila, gösteride yaptığı basın açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ı "utanmazca sergilenen yeni bir sömürgecilik biçimini" sahneye koymakla suçladı.

Mapaila, "Başından beri bunun petrolle ilgili, diğer her şeyin Maduro'yu ortadan kaldırmak için uydurulmuş suçlamalar olduğunu biliyoruz. Venezuela halkına, 'Yanınızdayız' diyoruz. ABD halkına ise 'Dünyayı mahveden ve uluslararası hukuku yok eden bu ahmağı görevden alın' diyoruz." ifadesini kullandı.

Güney Afrika, ABD'nin müdahalesinin hemen ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine acil toplantı çağrısında bulunmuş, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Maduro ve eşinin derhal serbest bırakılmalarını talep etmişti.

???????- Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Venezuela, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da ABD'nin Venezuela'ya Müdahalesine Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
’Son aşkı’ 65 yaşındaki adama pahalıya patladı 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Radamel Falcao futbola geri döndü İşte yeni takımı Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı

18:15
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
17:50
ABB’nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 18:23:51. #7.11#
SON DAKİKA: Güney Afrika'da ABD'nin Venezuela'ya Müdahalesine Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.