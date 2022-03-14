Güney Afrika'nın tüm büyük şehirleri susuzluk tehdidiyle karşı karşıya - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Afrika'nın tüm büyük şehirleri susuzluk tehdidiyle karşı karşıya

14.03.2022 18:42
Güney Afrika'nın tüm büyük şehirleri susuzluk tehdidiyle karşı karşıya

Güney Afrika Cumhuriyet'inin büyük şehirlerinin tamamının gelecek 5 yılda su kısıtlamalarına neden olacak ciddi bir susuzluk tehdidiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyet'inin büyük şehirlerinin tamamının gelecek 5 yılda su kısıtlamalarına neden olacak ciddi bir susuzluk tehdidiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Bayındırlık ve Altyapı bakanı Patricia de Lille, yaptığı açıklamada, 2027'e kadar Güney Afrika'nın tüm büyük şehirlerinde yüksek bir su kısıtlaması riskinin bulunduğunu ve şu anda 8 büyük şehirden 6'sında kısıtlamaların yürürlükte olduğunu belirtti.

Lille, zamanında müdahale edilemediği takdirde 2030'a kadar su talebinin, mevcut arzı 1,6 milyar ila 2,7 milyar metreküp aşabileceğini kaydetti.

Bu durumda su talebinin, su arzını yüzde 10 ile 15 arasında aşabileceğinin altını çizen Lille, ekonomik büyüme, kentleşme ve yükselen yaşam standartları sonucunda tarım dışı su talebinin 2050'ye kadar yüzde 40 artmasını beklediklerini aktardı.

Lille, Güney Afrika'nın sulak alanlarının ve nehirlerinin su seviyelerindeki düşüşe dikkati çekerek, "Özellikle endişe verici olan; atık su arıtma tesislerinin kötü durumu ve performansıdır. Birçok tesisin kapasitesi ve bakımları yetersiz durumda. Bunun özellikle alt kullanıcılar için önemli ekonomik etkileri var." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Kayseri'de KAAN Projesi tanıtıldı Kayseri'de KAAN Projesi tanıtıldı Zeki Çelik, Fransa'da haftanın 11'inde Zeki Çelik, Fransa'da haftanın 11'inde

Güney Afrika, Cumhuriyet, Lille, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika'nın tüm büyük şehirleri susuzluk tehdidiyle karşı karşıya - Son Dakika


Son Dakika
18:41 Anne ve babalar dikkat! TikTok'taki oyun büyük tehlike saçıyor
18:36 Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basına verdiği pozdaki ayrıntı dikkat çekti
18:32 Yönetim gitmesini isterken o kalmak istediği iletti! Fenerbahçe'de Luiz Gustavo karmaşası devem ediyor
18:15 Emre Belözoğlu'na ağır darbe! Antalyaspor'un galibiyet serisini Başakşehir de bozamadı
18:12 İngiltere'den yeni hamle! Ukraynalı mültecilere kapılarını açana ayda 350 sterlin verecek
17:44 Dünyanın gözü bu görüşmedeydi! Rusya ve Ukrayna arasındaki 4. müzakere yarına ertelendi
17:40 Maç öncesi açılan pankart tepki çekti! Napoli kentinin koordinatını içerdi
17:30 Bergen'in doktorundan yıllar sonra gelen itiraf: Vücudunu zımparaladım
17:10 Ryan Babel, Acun Ilıcalı'nın radarında! Resmi temaslar başlayacak
17:03 Timsahla cinsel ilişki davasına bakan hakimin sözleri, mahkemeye damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 18:52:33. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Afrika'nın tüm büyük şehirleri susuzluk tehdidiyle karşı karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement