Güney Kıbrıs'ta ilk Omicron vakası - Son Dakika

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) 3 kişide, Covid-19'un Omicron mutasyonunu tespit ettiklerini açıkladı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Limasol kentinde Nöroloji ve Genetik Enstitüsü tarafından pozitif vaka numunelerinde yapılan çalışma sonucunda Omicron mutasyonuna sahip 3 vaka tespit edildiği kaydedildi. Hastaların yakın zamanda yurtdışına çıktığı ve tedaviye ihtiyaçları olmadığını belirtti.
(Emir Abdurrahman Bulut-İHA)
Kaynak: İHA
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