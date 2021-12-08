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Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları ilk kez 7 binin üzerinde - Son Dakika

Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları ilk kez 7 binin üzerinde

08.12.2021 14:58
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları ilk kez 7 binin üzerinde

Güney Kore'de son 24 saatte 7 bin 175 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, 63 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'de son 24 saatte 7 bin 175 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, 63 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansından (KDCA) yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 7 bin 175 Kovid-19 vakası tespit edildi, 63 kişi de hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Böylelikle ülkedeki günlük vaka sayısı salgının başından bu yana ilk kez 7 binin üzerine çıkmış oldu.

Güney Kore'de toplam Kovid-19 vaka sayısı 489 bin 484'e, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 bin 20'ye yükseldi.

Ülkede günlük vaka sayısının 5 bin 600'ü, başkent Seul ve çevresindeki bölgede tespit edildi.

Başbakan Kim Boo-kyum, hükümetin Kovid-19 ile mücadelesine yönelik düzenlenen toplantıda, ülkedeki toplam vakaların büyük bir kısmının başkent Seul ve çevresindeki bölgede saptandığını ifade etti.

Kim, söz konusu bölgedeki hastanelere ilave yataklar gönderildiğini söyledi.

Kovid-19 hastalarına verilen evde tedavi hizmetinin geliştirileceğini kaydeden Kim, böylelikle ülkenin tıbbi müdahale kapasitesinde sürdürülebilirliğin güvenceye alınacağını belirtti.

Ülkede daha önceki günlük en yüksek vaka sayısı 4 Aralık'ta kaydedilen 5 bin 352'ydi.

Güney Kore'de Kovid-19'un Omicron varyantına yakalananların sayısı ise 36.

Öte yandan, Tayland'da tespit edilen iki yeni vakanın Omicron varyantı olabileceği belirtildi.

Kovid-19 Durum Yönetimi Merkezi (CCSA), Nijerya'dan dönen iki Taylandlı kadının Kovid-19'un Omicron varyantına yakalanmış olabileceğini bildirdi.

PCR testleri pozitif çıkan yaşları 46 ve 36 olan iki kadının Bussarakham'daki hastanede karantinaya alındığı kaydedildi.

Tayland'da ilk Omicron vakası, 5 Aralık'ta Tayland kökenli bir ABD vatandaşında görülmüştü.

Güney Kore, Tayland, Omicron, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları ilk kez 7 binin üzerinde - Son Dakika


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