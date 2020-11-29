Güney Kore'deki dev akvaryumun heykelleri Çanakkale'den - Son Dakika

ÇANAKKALE'de farklı disiplin dallarından 11 sanatçı, Küçük Sanayi Sitesi'nde kurdukları atölyede Güney Kore'ye ihraç edecekleri, dev büst ve heykeller yapıyor. Yunan mitolojisinde yer alan Poseidon, Athena ve Medusa'nın dev heykelleri, Zeus, Herakles, Perseus, Afrodit ve Ares büstleri ile 5 deniz kızı heykeli Güney Kore'deki bir dev akvaryumda sergilenecek.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu Ethem Muhtaroğlu, yaklaşık 20 yıldır heykel, seramik, mozaik, resim alanında eserler yaptığını belirtti. Beraber proje yaptıkları firmadan Güney Kore'ye ihraç edilmek üzere sipariş gelmesi üzerine Çanakkale'de farklı disiplin dallarında çalışan 11 sanatçı ile bir araya gelerek, Küçük Sanayi Sitesi'nde bir atölye kurduklarını anlatan Muhtaroğlu, Çanakkale'de çok güzel bir sanatçı topluluğu bulunduğunu ve birlikte sanat anlamında yapamayacakları iş olmadığını ifade etti.