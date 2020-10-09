Son dakika haberleri... Güney Kore'deki gökdelen yangınında 91 kişi yaralandı - Son Dakika

Güney Kore'nin Ulsan kentinde 33 katlı gökdelende çıkan yangında 91 kişinin çeşitli nedenlerle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Güney Kore'nin Ulsan kentinden bulunan 33 katlı Samhwan Art Nouveau isimli gökdelende dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile tüm bina alev topuna döndü. Yetkililer, yangında nefes almada güçlük, zehirlenme ve hafif yaralanmalardan kaynaklı 91 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Olayda şu ana kadar can kaybı rapor edilmezken, yangına müdahale sabah saatlerine kadar sürdü. Şimdiye kadar 77 kişinin binadan kurtarıldığı aktarıldı. İtfaiye ekipleri, ilk acil durum çağrısının 12. Katta yaşayan bir kişi tarafından yapıldığını ancak yangının nerede başladığı ve nasıl çıktığının henüz netlik kazanmadığını söyledi. Yangına binden fazla personelin erken müdahale etmesi sonucu bir facianın yaşanmadığı belirtildi. Ekiplerin binada arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Öte yandan Nisan ayı sonunda Güney Kore'nin Gyeonggi bölgesindeki bir şantiyede çıkan yangından 38 işçi hayatını kaybetmiş, 10 işçi de yaralanmıştı.

(İHA)