Güney Kore Dev Hyunmoo-5 Füzesini Konuşlandırıyor

18.01.2026 21:30
Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşı dev Hyunmoo-5 balistik füzesini konuşlandırıyor.

Güney Kore'nin, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerini caydırmak ya da karşılık vermek hedefiyle tasarlanan dev "Hyunmoo-5" balistik füzesini konuşlandırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yonhap'ın haberine göre, ismi paylaşılmayan askeri yetkililer, Hyunmoo-5 karadan karaya balistik füzesine ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerini caydırmak ya da karşılık vermek hedefiyle tasarlanan dev Hyunmoo-5 füzesinin konuşlandırılma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Hyunmoo-5 balistik füzesinin, toprağın derinliklerine nüfuz edebilecek ve yer altı sığınaklarını yok edebilecek yaklaşık 8 ton konvansiyonel savaş başlığı taşıyabildiği belirtiliyor.

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, 2025'te yaptığı açıklamada Güney Kore'nin nükleer silahları olmaması nedeniyle "terör dengesinin sağlanması için önemli miktarda Hyunmoo-5 füzelerine sahip olmaları gerektiğini" kaydetmişti.

Hyunmoo-5'in 2025'in sonunda konuşlandırılmaya başladığı ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un 2030'da görev süresi dolmadan önce sürecin tamamlanacağı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

