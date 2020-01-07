Güney Kore Devlet Başkanı Moon'dan Japonya açıklaması - Son Dakika
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Güney Kore Devlet Başkanı Moon'dan Japonya açıklaması

6 saat önce

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Japonya ile ilişkileri ilerletmek istediğini ancak Güney Kore'ye uygulanan ihracat tedbirlerinin gözden geçirilmesine yönelik talebinde ısrarcı olacağını söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon'dan Japonya açıklaması, System.String[]

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Japonya ile ilişkileri ilerletmek istediğini ancak Güney Kore'ye uygulanan ihracat tedbirlerinin gözden geçirilmesine yönelik talebinde ısrarcı olacağını söyledi.


Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, yeni yıl vesilesiyle televizyonda yaptığı bir konuşmada, Japonya ile ikili ilişkilere değindi. Japonya ve Güney Kore'nin yakın komşular olduğunu ve iki ülke ilişkilerini gelecek odaklı geliştirmek istediğini belirten Moon, Japonya'nın ülkesine yönelik uyguladığı ihracat kısıtlamalarından vazgeçmesi halinde ilişkilerin daha hızlı gelişebileceğini de sözlerine ekledi. Moon ayrıca ABD ve Kuzey Kore arasında duran nükleersizleşme müzakereleri sürecine dikkat çekti. Seul'ün Pyongyang ile ilişkileri iyileştirmesi gerektiğini söyleyen Moon, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmeye ve sürekli diyalog içinde olmaya hazır olduğunu ifade etti.


İlişkiler gerilmişti


Japonya'nın yüksek teknoloji ürünü malzemelere yönelik ihracat tedbirlerini sıkılaştırma kararı alması Güney Kore ile diplomatik gerginliğe neden olmuş, Güney Kore istihbarat paylaşım anlaşması GSOMIA'dan (Askeri Bilgilerin Genel Güvenliği Anlaşması) çekilme misillemesinden son anda vazgeçmişti. İki ülke ile de Kuzey Kore eksenli iyi ilişkileri bulunan ABD'nin, krizin çözümünde ara bulucu rolü oynadığı kamuoyuna yansımıştı. - TOKYO

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:27 Kaynak: İHA
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