Güney Kore, Japonya'nın ticaret tedbirlerini yeniden DTÖ'ye taşıyor - Son Dakika

Güney Kore, Japonya'nın ticaret tedbirlerini yeniden DTÖ'ye taşıyor

Güney Kore Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) Japonya'nın yüksek teknoloji ürünü malzemelere yönelik ihracat tedbirlerini sıkılaştırma kararını gözden geçirmek için uyuşmazlık çözüm mekanizması kurulmasını istedi.

Güney Kore, Japonya'nın ticaret tedbirlerini yeniden DTÖ'ye taşıyor, System.String[]

Güney Kore Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) Japonya'nın yüksek teknoloji ürünü malzemelere yönelik ihracat tedbirlerini sıkılaştırma kararını gözden geçirmek için uyuşmazlık çözüm mekanizması kurulmasını istedi.


Japonya'nın yüksek teknoloji ürünü malzemelere yönelik ihracat tedbirlerini sıkılaştırma kararını Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gündemine taşıyan ancak daha sonra "müzakerelere devam" diyerek karardan vazgeçen Güney Kore, gelişme kaydedilememesi nedeniyle şikayet sürecini yeniden başlattı. Japon basınına göre, Güney Kore DTÖ'den anlaşmazlık çözüm mekanizması kurulması talebinde bulundu. Güney Kore'nin Japonya'nın sorunu çözme iradesi göstermemesini gerekçe olarak sunduğu ifade edilirken, 29 Haziran'da yapılacak toplantıda DTÖ'nün Güney Kore'nin talebini ele almasının beklendiği açıklandı.


Güney Kore DTÖ'ye taşıdı


Japonya'nın geçtiğimiz Temmuz ayında aldığı Güney Kore'ye satılan yüksek teknoloji ürünü malzemelere yönelik ihracat tedbirlerini sıkılaştırma kararı iki ülke arasında krize neden olmuş, Japonya kararın gerekçesini "güvenlik" olarak açıklamıştı. Güney Kore ise uygulamanın DTÖ kurallarını ihlal ettiğini iddia ederek konuyu DTÖ gündemine taşımıştı.


Şartlı askıya alma kararı


Güney Kore daha sonra diyaloğa devam edildiği sürece DTÖ bünyesindeki uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvuru sürecinin durdurulacağını açıklamış, sonraki süreçte Japonya'nın ihracat kontrolleri ve Seul'ü güvenilir ticaret ortakları listesinden çıkarma konularındaki tutumunun belirleyici olacağı kaydedilmişti.


Konu hakkındaki tutumunu gözden geçirmesi için Japonya'ya bu ay başında süre verdiği kamuoyuna yansıyan Seul'ün, son olarak yeniden DTÖ kartını devreye sokacağı gündeme gelmişti. - TOKYO

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Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 08:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Güney Kore, Japonya'nın ticaret tedbirlerini yeniden DTÖ'ye taşıyor - Son Dakika Dünya

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