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Dünya genelinde kripto para düzenlemeleri sıkılaşmaya devam ediyor. Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu, kripto para borsalarındaki token listelemeleri için katı düzenlemeler getirerek piyasadaki güvenliği artırma yolunda önemli bir adım attı.

Güney Kore'den Kripto Para Borsalarına Sert Düzenlemeler

Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), merkezi kripto para borsalarında token listelemelerine yönelik daha katı düzenlemeler içeren yeni yönergeleri yayınlamaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemeler, saldırılara maruz kalmış ve güvenlik zafiyetlerini giderememiş projelerin tokenleri dahil, belli kriterleri karşılamayan kripto varlıklarının borsalarda listelenmesine izin vermeyecek.

Düzenlemelerle birlikte yabancı token projelerinin Güney Kore pazarına özel beyaz kitaplar hazırlaması zorunlu hale gelebileceği aktarılıyor. İki yılın üzerinde bir süredir lisanslı borsalarda yer alan tokenler için ise bu şart aranmayabileceği aktarılıyor.

Yeni düzenlemelere göre ihraç edenlerin gerekli bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde sağlamaması halinde, örneğin piyasaya sürülen miktar ile gerçekte dolaşımda olan miktarın farklı olması durumunda, borsalar söz konusu kripto para birimlerini listelerinden çıkarabilecek.

Hükümetin bu ayın sonlarına doğru yönergeleri resmi olarak açıklaması ve yerel borsaların görüşlerini alması bekleniyor. Güney Kore, küresel çapta en yoğun kripto para işlem hacmine sahip pazarlardan biri olarak biliniyor. Sağlanan son verilere göre ülkenin en büyük kripto para borsası Upbit, Mart ayında 221 milyar dolarlık işlem hacmiyle küresel spot işlem hacminin yaklaşık yüzde 9'unu oluşturdu.

Son olarak Finansal Hizmetler Komisyonu'nun bu adımı, yerel pazardaki düzenlemeleri güçlendirerek yatırımcıları koruma altına almayı ve piyasadaki güvenliği artırmayı amaçlıyor.