Güney Kore, Kuzey Kore'nin İHA İddialarına Soruşturma Başlattı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore'nin Seul yönetimini insansız hava aracı (İHA) ile ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamasının ardından, Kuzey Kore'de düşen İHA'nın incelenmesine ilişkin soruşturma talimatı verdi.

Yonhap ajansının haberine göre Lee, Pyongyang yönetiminin, Güney Kore'den geldiğini öne sürdüğü İHA'ların Kuzey Kore hava sahasını ihlal ettiği yönündeki suçlamalarına tepki gösterdi.

Olaya ilişkin derhal soruşturma başlatılması talimatı veren Lee, söz konusu İHA'ların bir kişi veya grup tarafından kullanılmış olabileceği ihtimaline dikkati çekti.

Lee, iddiaların doğrulanması halinde bu tür eylemlerin, Kore Yarımadası'ndaki barışı ve ulusal güvenliği tehdit eden "ağır bir suç" olacağını ifade etti.

Kuzey Kore, Güney Kore'yi kendilerine "en düşmanca tavır sergileyen düşman" olarak nitelendirerek, Seul yönetimini İHA ile ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, Kuzey Kore'nin suçlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu İHA'ların Güney Kore ordusu tarafından kullanılan modeller olmadığını söylemişti.