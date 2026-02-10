Güney Sudan'da Çatışmalar Tırmanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Güney Sudan'daki siyasi çıkmazın silahlı çatışma ve gerilimi artırmaya devam ettiği konusunda uyarıda bulundu.

Lacroix, Güney Sudan'daki gelişmeleri görüşmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bilgi verdi.

Ülkedeki taraflar arasındaki siyasi çıkmazın ülkenin birçok yerinde silahlı çatışmalara yol açarak gerilimi artırmaya devam ettiğini belirten Lacroix, "Son haftalarda, özellikle Jonglei'de, hükümet ve muhalif güçler arasında çatışmalarla birlikte şiddetin keskin bir şekilde tırmandığına tanık olduk." dedi.

Lacroix, "Jonglei'de gözlemlenen hava bombardımanları, kışkırtıcı söylemler, kitlesel yer değiştirmeler ve insani yardıma erişimdeki ciddi kısıtlamalar büyük endişe kaynağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi ile Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'nin (IGAD), tırmanan düşmanlıklar konusunda ciddi endişelerini dile getirdiğine işaret eden Lacroix, hep birlikte ülkede askeri çözümlerin mümkün olmadığını ve Canlandırılmış Barış Anlaşması'nın istikrar için tek geçerli çerçeve olduğunu ifade ettiklerini kaydetti.

"Güney Sudan, insani yardım çalışanları için dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri"

"Güney Sudan, insani yardım çalışanları için dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri olmaya devam ediyor." diyen Lacroix, ülkede 2025 yılında, insani yardım personeline ve tesislerine yönelik 350 saldırı kaydedildiğini, bu sayının bir önceki yıl 255 olduğunu hatırlattı.

İnsani yardım erişimine yönelik özellikle muhalefetin kontrolündeki bölgelerde sürekli kısıtlamalar olduğuna dikkati çeken Lacroix, buna ek olarak vaka sayılarının sürekli arttığı Jonglei Eyaleti'ndeki kolera salgınının yeniden canlanmasıyla durumun daha da kötüleştiğine işaret etti.

Lacroix, Güney Sudan'da 10 milyondan fazla insanın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, BMGK'ye, ülkedeki sivillere, insani altyapıya, yardım çalışanlarına yönelik saldırıların durdurulması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda açık bir mesaj gönderme çağrısında bulundu.

Güney Sudan'daki çatışmalar

Güney Sudan'da, 2018'de imzalanan Canlandırılmış Barış Anlaşması'nın tarafları olan hükümet güçleri ile Sudan Halk Kurtuluş Ordusu-Muhalefet (SPLM-IO) arasında son dönemde bazı bölgelerde yeniden çatışmalar yaşandığı açıklanmıştı.

Olayların, Sudan Muhalefet Ordusu'nun (SPLA-IO) stratejik bir kasabayı ele geçirerek başkent Juba'ya doğru ilerleme çağrısı yapmasının ardından başladığı öne sürülmüştü.

Güney Sudan Enformasyon Bakanı Ateny Wek Ateny, 27 Ocak'ta, taraflara çatışmaları derhal durdurma ve barış anlaşmasına bağlı kalma çağrısında bulunmuş ve barış sürecini zedeleyen adımların ülkenin istikrarını tehdit ettiğini belirtmişti.

Yürütülen güvenlik operasyonlarının sivilleri korumayı amaçladığını ifade eden Ateny, BM Güney Sudan Misyonu (UNMISS) ile işbirliğinin sürdürüleceğini kaydetmişti.