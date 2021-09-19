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Güneydoğu Anadolu'da 19 Eylül Gaziler Günü törenleri - Son Dakika

Güneydoğu Anadolu'da 19 Eylül Gaziler Günü törenleri

19.09.2021 14:18
Güneydoğu Anadolu'da 19 Eylül Gaziler Günü törenleri, System.String[]

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cuma Erdem, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cabbar Cücük, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Erdem, savaş alanında kazanılan rütbelerin en büyüğünün şehitlik, ikincisinin ise gazilik olduğunu ifade ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü onun değerli silah arkadaşlarını, Hakk'ın rahmetine kavuşmuş tüm gazilerimizi ve bu vatan uğrunda bir gül bahçesine girercesine kara toprağa düşen tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum." dedi.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ile günün önemini anlatan şiirler okundu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Şehitlik Anıtı'ndaki törende, Vali Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Şanlıurfa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Aslan tarafından anıta çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu törenin ardından katılımcılar şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Malatya

Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na, Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan çelenk sundu.

Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret eden protokol üyeleri, kabirlere karanfil bıraktı.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam eden programda konuşan Vali Baruş, şehitlerin ve gazilerin mirası olan vatan topraklarına sahip çıkmanın, bağımsızlık ve özgürlük iradesini hiçbir güç karşısında çiğnetmemenin en önemli vazifeleri olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Küpeli ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Protokol üyeleri, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra şehitliği ziyaret etti, dua okudu.

Törene, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile ilgililer katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi.

Adıyaman

Valilik Bahçesinde düzenlenen törende, Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şubesi Başkanı Ahmet Okutan Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulan törende, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Feyzullah Karaaslan, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile gaziler katıldı.

Kilis

Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Piyade Üsteğmen Tayfun Çetinkaya, vatanı gazi ve şehitlere borçlu olduklarını belirtti.

Kıbrıs gazisi Abdulkadir Dellekoğlu da Gaziler Günü'nün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk askerinin gururlandığı bir gün olduğunu ifade etti.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ve diğer ilgililer katıldı.

Güneydoğu Anadolu'da 19 Eylül Gaziler Günü törenleri
Güneydoğu Anadolu'da 19 Eylül Gaziler Günü törenleri
Güneydoğu Anadolu'da 19 Eylül Gaziler Günü törenleri

19 Eylül Gaziler Günü, Mustafa Kemal Atatürk, Şanlıurfa, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güneydoğu Anadolu'da 19 Eylül Gaziler Günü törenleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güneydoğu Anadolu'da 19 Eylül Gaziler Günü törenleri - Son Dakika
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