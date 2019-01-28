Son Dakika Haberleri: Güneydoğu Anadolu'nun Petrol Yataklarının Röntgeni Çekildi

Güneydoğu Anadolu'nun Petrol Yataklarının Röntgeni Çekildi

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Cessna Caravan tipi sabit kanatlı uçağı, havada jeofizik çalışmaları kapsamında Batman’ın da aralarında bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan petrol yataklarının röntgenini çekti. Proje tamamlandığında Türkiye, dünyada havadan jeofizik araştırmalar yapan ilk 8 ülke arasında olacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın Cessna Caravan tipi uçağı ile Türkiye’de ilk yer altı röntgen […]The post Güneydoğu Anadolu’nun petrol yataklarının röntgeni çekildi appeared first on Enerji Enstitüsü.

Güneydoğu Anadolu'nun Petrol Yataklarının Röntgeni Çekildi, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Cessna Caravan tipi sabit kanatlı uçağı, havada jeofizik çalışmaları kapsamında Batman'ın da aralarında bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan petrol yataklarının röntgenini çekti. Proje tamamlandığında Türkiye, dünyada havadan jeofizik araştırmalar yapan ilk 8 ülke arasında olacak.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın Cessna Caravan tipi uçağı ile Türkiye'de ilk yer altı röntgen çalışması Batman'da başlatıldı. Sabit kanatlı uçak, 6 aydır konuşlandığı Batman Havalimanı'nda bölgedeki petrol yataklarının röntgenini çekti. İngiliz pilotun kullandığı uçakta 5 kişilik ekip tarafından yer altı bilgileri, anında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü'ne aktarılıyor.

Havadan yapılan jeofizik çalışmaları kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 600 saatlik uçuşla petrolün röntgeni çekildi. Bu uçuşlar yüzeye yakın olacak şekilde nominal 200 metre yükseklikte gerçekleştiriyor.

Havadan jeofizik verilerinin toplanmasını esas alan proje kapsamında uçağa gerekli cihaz, sensör ve tüm ek donanımların entegrasyonu Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nca yapıldı. TPAO Genel Müdürlü yetkililerince, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde jeofizik çalışmaların sona doğru gelindiği bildirildi. Yetkililer, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde başlatılan bu çalışmanın, Türkiye'nin diğer bölgelerinde de yapılacağını, proje tamamlandığında ise Türkiye'nin, havadan jeofizik araştırmalar yapan dünyada ilk 8 ülke arasında olacağını belirtti.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:41 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Sektörel
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