Güneydoğu'da ecdat yadigarı camiler çocuk sesleriyle şenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl düzenlenen yaz Kur'an kursları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki camilerden çocuk sesleri yankılanıyor.

Her sene binlerce çocuğun Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği yaz Kur'an kursları bu yıl "Haydi Koş Gel Camiler Seninle Güzel" ve "Geldi Yaz Tatili Şimdi Kur'an Öğrenme Vakti" temasıyla başladı.

26 Ağustos'a kadar sürecek kurslar Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde büyük ilgi gördü.

Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te aralarında ecdat yadigarı asırlık yapıların da bulunduğu yüzlerce camide binlerce çocuğa Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra manevi değerler de öğretilecek.

Yaklaşık 2 ay sürecek kurslarda çocuklar sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle de buluşacak.

Diyarbakır'da hedef 50 bin öğrenciye ulaşmak

Diyarbakır'da cami ve Kur'an kurslarının yer aldığı 2 bin 298 merkezde 35 bin çocuk eğitim görüyor.

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, AA muhabirine, kentte yaz Kur'an kurslarının büyük bir coşku ve heyecanla başladığını söyledi.

Kurslarda ciddi bir yoğunluk olduğunu, kayıtların halen devam ettiğini belirten İmamoğlu, "Geçen sene Diyarbakır'da yaz Kur'an kursuna katılan öğrenci sayımız 46 bindi. Bu sene 50 bine ulaşmayı arzu ediyoruz." dedi.

Bu kursları çok önemsediklerini ifade eden İmamoğlu, çocuklara namazı, Kur'an-ı Kerim'i öğrettiklerini, Allah, kısa sureler, peygamberler ve meleklerle ilgili bilgiler verdiklerini anlattı.

İmamoğlu, "Başta Ulu Cami'miz olmak üzere tarihi camilerimizin hepsinde yaz Kur'an kurslarımız devam ediyor. Velilerimizin o camilere çocuklarını götürmesi manevi haz açısından daha da önem arz ediyor. Tüm tarihi camilerimizde çocukların güzel bir şekilde katılımlarını gördük. Rabb'im sayılarını artırsın." diye konuştu.

"Tüm akranlarıma yaz Kur'an kursunu tavsiye ediyorum"

Kursa katılan çocuklardan İbrahim Öncel (10) kursta çok güzel vakit geçirdiğini, arkadaşlarıyla hem eğitim aldığını hem de eğlendiğini dile getirdi.

Öncel, "Okul bitti o nedenle camiye geliyoruz. Günüm çok iyi geçiyor. Tüm akranlarıma yaz Kur'an kursunu tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Sudenaz Karaca (12) da kursun çok iyi geçtiğini anlatarak burada eğlendiklerini, tatili verimli geçirdiklerini, herkese kursa katılmalarını tavsiye ettiğini söyledi.

Mardin

Mardin'de aralarında tarihi camilerin de bulunduğu yaklaşık 1100 merkezde bu yıl 30 bin öğrencinin eğitim alması hedefleniyor.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, çocukların kurs açılan merkezleri büyük bir teveccühle doldurduğunu söyledi.

Yaklaşık 26 bin öğrenciyle kurslara başladıklarını ifade eden Çelik şöyle konuştu:

"Çocuklarımız gayet heyecanlılar. Hem eğleniyorlar hem de Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğreniyorlar. Mardin tarihi ve kadim bir şehir. Medeniyetler şehrinde kadim camilerimiz var. Tarihi camilerde de çocuklarımız yaz sıcaklığı içerisinde gök kubbenin serinliğinde Kur'an derslerini almanın neşesini, sevincini yaşıyor. Bu yıl camilerimize rağbet daha fazla. İnşallah evlatlarımıza dinimizin güzelliklerini anlatmaya gayret edeceğiz. Ahlaklı, vatanını milletini seven, iyilik peşinde koşan ve asla kötülük düşünmeyen bir nesil yetiştirme gayreti içindeyiz. Çocuklara ve onları kursa gönderen ailelerine teşekkür ediyoruz."

Öğrencilerden Şeyhmus Gümüş, yaz tatilini çok güzel değerlendirdiklerini, hem dini bilgiler öğrendiklerini hem de güzel vakit geçirdiklerini belirtti.

Gümüş, "2 yıldır camilere gelemiyorduk. Camilerimize geliyor, Kur'an-ı Kerim öğreniyoruz. Camimiz tarihi bir yapı olduğu için yazın serin de oluyor. Eğlenerek öğreniyoruz, hocalarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Siirt

Siirt'te yaz Kur'an kurslarının düzenlendiği onlarca camiden biri de 893 yıl önce inşa edilen, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı Ulu Cami.

Ulu Cami imamı Nezir Obut, kurslara ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kursların hayırlı olmasını dileyen Obut, "2 ay boyunca camimize gelen çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra Peygamberimiz'in ahlakını, hayatını anlatarak o atmosferi çocuklarımıza yaşatacağız. Yaz kurslarıyla camilerimiz çocuklarla şenlendi, cıvıl cıvıl oldu." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Ufuk Uygun (12) kursa katılmanın mutluluğunu yaşadığını belirerek "Burada hocalarımız sayesinde Kur'an öğreniyorum." dedi.

Latif Erdemci de kurs ile yeni arkadaşlar da edindiğini dile getirerek "Namaz kılmayı, Kur'an okumayı öğreniyoruz. Çok mutluyum. Çok sayıda arkadaşım oldu, onlarla iyi anlaşıyorum. Camiye ilk geldiğimde çok heyecanlanmıştım ve hala heyecanım sürüyor." ifadesini kullandı.