Güneydoğu'daki ihracatçılar sanal ticarete yönelecek - Son Dakika

Güneydoğu'daki ihracatçılar sanal ticarete yönelecek

07.10.2020 13:13
Güneydoğu'daki ihracatçılar sanal ticarete yönelecek, System.String[]

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölge ihracatçılarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde daha da önemli hale gelen sanal ticarete yönlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölge ihracatçılarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde daha da önemli hale gelen sanal ticarete yönlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kileci, GAİB toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, Birlik üyelerinin eylül ayında 898 milyon dolar tutarında ihracat yaptığını ve geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 11,7'lik artış kaydedildiğini belirtti.

GAİB'in eylül ayında 175 ülkeye 2 bin 270 firmayla satış yaptığını ve bunun tüm zamanların en yüksek rakamı olduğunu dile getiren Kileci, 98 firmanın da ilk kez dış satım gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Gaziantep'ten de 762 milyon dolarlık ihracat yapıldığını ifade eden Kileci, "Gaziantep tarihinin tüm aylar içinde en fazla ihracatı geçtiğimiz eylül ayı olmuştur. Yüzde 15,3'lük bir artış var. Bu artışın bizim için çok büyük bir önemi var. Çünkü Türkiye genelinde birçok şehir ihracatını düşürmüştür. Eylül ayı Gaziantep için 176 ülke, 1644 firmayla tüm zamanların en çok ülkeye ihracat yapılan ayı ve en çok ihracatçı sayısına ulaşılan ay oluşmuştur. 1644 ihracatçı sayısı bugüne kadarki en yüksek ihracatçı sayısıdır." dedi.

Kileci, Türkiye'de en fazla ihracat yapan 5'nci il konumunda bulunduklarını ve bu açıdan Ankara ile çekiştiklerini söyledi.

"İş dünyasını siyasete alet etmememiz lazım"

Gaziantep'teki OSB'leri gezdiğini ve incelemelerde bulunduğu dile getiren Kileci, şöyle devam etti:

"Gördüğüm manzara gerçekten çok güzeldi. Her taraf konteyner, fabrikaların önlerinde tırlar duruyor, inşaatlar devam ediyor. Prefabrikçi 6 ay sıra veriyor. Yani işçi bulamıyoruz. Bu şehir hakikaten üreten bir şehir, bu şehir ülkeye katkı sağlayan bir şehir. El birliğiyle bunu desteklememiz lazım. İş dünyasını siyasete alet etmememiz lazım. İşimizi yapmamız lazım. Bu dünyada değişmeyen bir kural var, herkes kendi işini yaptığı sürece ortada problem olmaz."

Ticaret sanallaşıyor

GAİB olarak bölgedeki firmaların elektronik ticarete yönlendirilmesi için önemli çalışmalar yürüttüklerini bildiren Kileci, şunları kaydetti:

"Biz birlik olarak elimizden geldiğince paydaşlarımızı ve bölge insanlarını eğitmeye çalışıyoruz. Şu an dünyada ciddi anlamda dijitalleşme var. Herkes elektronik ortama taşındı. Bütün işler oradan dönmekte, toplantılar oradan yapılıyor. Alışverişler, ticaretler bütün büyük toplantılar oradan yapılıyor. Biz de bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Her ihracatçının dijital showroomu olması için projelerimiz var. Onu yapmaya çalışıyoruz. Bizim asli görevimiz, bölgemizi ve bölgedeki ihracatçılarımızı yeni döneme, yeni düzene alıştırmaktır. Onlara bir şekilde bu işin kolaylığının yolunu açmaktır. Sanal showroomlar, sanal ticaret heyetleri, sanal alım heyetleri, sanal fuarlar, bunların hepsini organize edip çağa ayak uydurmak için gerekli tüm çalışmaları yapmaktır."

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Ahmet Fikret, Gaziantep, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güneydoğu'daki ihracatçılar sanal ticarete yönelecek - Son Dakika Ekonomi

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