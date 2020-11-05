Güneydoğu'daki üreticiye faizsiz tohum ve gübre desteği - Son Dakika

Güneydoğu'daki üreticiye faizsiz tohum ve gübre desteği

05.11.2020 11:03

Türkşeker Tarım ve Gıda AŞ, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tarımsal üretimi artırmak amacıyla üreticiye faizsiz tohum ve gübre desteği vermeye başladı.

Türkşeker Tarım ve Gıda AŞ, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tarımsal üretimi artırmak amacıyla üreticiye faizsiz tohum ve gübre desteği vermeye başladı.

Şirket tarafından hazırlanan proje kapsamında Diyarbakır, Mardin ve Batman'da çiftçiye toplamda 400 bin dönümlük buğday ve 150 bin dönümlük mercimek tohumu ile gübre desteği sunulacak.

Projede ilk destek Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çiftçilik yapan Vecdi Arzu'ya verildi.

"Buğdayın gen merkezi olan bölge projemizde kilit rol oynamakta"

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan, AA muhabirine, şeker pancarındaki 97 yıllık tecrübeyi artık diğer bitkisel üretimlerde de kullandıklarını söyledi.

Alkan, çiftçinin üretimi artırmasını hedeflediklerini ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın talimatıyla ağustos ayında yeni kurduğumuz iştirakimiz Türk Şeker Tarım ve Gıda AŞ vasıtasıyla bayi fiyatlarından uygun bir şekilde tohum ve gübre girdisini çiftçiye sağlıyoruz. Girdi tutarını, faiz işletmeden hasat sonrası çiftçinin mahsulünü satın aldığımızda mahsul tutarından düşüyoruz. Çiftçimiz bu sistemle tarımsal girdilere bir tutar ayırmak zorunda kalmadan doğrudan kaliteli üretime yoğunlaşabilecek." diye konuştu.

Hasat sonrası çiftçinin ürettiği mahsulü borsa fiyatı üstünden satın alarak çiftçinin kazancına ikinci bir katkı sağladıklarına işaret eden Alkan, satın aldıkları sözleşmeli üretim mahsulü ile tüketicilere daha sağlıklı, katkısız ve uygun fiyatlı gıda sunacaklarını aktardı.

Alkan, geçen yıl çiftçiden satın aldıkları mahsulün "Türk Şeker" markasıyla un, makarna ve salça olarak raflarda yerini aldığını dile getirerek, "Sözleşmeli üretim modelimizde yerli kaynaklar ve yerel partnerler seçerek bölgesel gıda sanayinin de kalkınmasını hedefliyoruz. Buğday gen merkezi olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise projemiz için kilit rol oynamakta. Bu bölgede üreteceğimiz doğal ve yerli çeşit mahsuller doğrudan tüketiciyle buluşturulacak." ifadelerini kullandı.

"Projede kullanılan tohumların tamamı yerli"

Türkşeker Tarım ve Gıda AŞ Tarımsal Üretim ve Tohumculuk Müdürü Ahmet Öz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hububat ve bakliyatta sözleşmeli ekim ve üretim modeli uyguladıklarını belirtti.

Projenin amacının tarımsal üretimi artırmak, üreticinin cebine yansımayan yüksek fiyatları engellemek olduğunu dile getiren Öz, Tarım ve Orman Bakanlığı veya yerli tohum firmalarının ıslah ettiği çeşitlerle kendi markaları olan Türk Şeker gübresini çiftçilere verdiklerini bildirdi.

Öz, "Uygun fiyata temin ettiğimiz girdileri bayi fiyatlarında çiftçimize hiçbir vade farkı veya faiz uygulamadan ulaştırıyoruz. Daha sonra da çiftçinin malını borsa fiyatı veya daha üzerinden satın alıp, sağladığımız girdilerin fiyatını kesiyoruz. Hiçbir şekilde faiz veya vade farkı uygulamıyoruz. Proje kapsamında kullanılan tohumların tamamı yerli." şeklinde konuştu.

"Çok güzel bir destek"

Projenin Güneydoğu Anadolu Bölge sorumlusu Ahmet Kıran, bölgede tahıl üretiminde ithalatın önüne geçmek, çiftçinin girdi maliyetini sıfıra indirmek istediklerini kaydetti.

Kıran, projeyi Diyarbakır'da başlattıklarını dile getirerek, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın desteğiyle sağladıkları tohumların yerli olduğunu belirtti.

"Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Diyarbakır, Mardin ve Batman'da yaklaşık 400 bin dönümlük buğday, 150 bin dönümlük mercimek desteği hedefliyoruz." ifadesini kullanan Kıran, ekime başlandığını bildirdi.

Kıran, şöyle konuştu:

"Çiftçi burada faize girmiyor, ürünü alırken onlarla mahsuplaşıyoruz. Mercimek ve buğdayın hem tohumunu hem de gübresini veriyoruz. Çiftçinin en büyük sıkıntısı tohum ve gübreyi elde etmekti. Çiftçi eskiden hayvanını ve traktörünü satıp borçlanıyor, tohum ve gübre alıyordu artık sadece zorunlu ihtiyaçlarını karşılıyor. Hem üst hem taban hem de tohumunu veriyoruz. Bu çok güzel bir destek."

Kıran, projenin bu yıl pilot seçilen illerden başladığını, daha sonra diğer illere yayılacağını aktardı.

"Bu yıl tohuma para vermedim"

Projede ilk desteği alan çiftçi Vecdi Arzu, 14 bin dönüm arazisinin bir kısmını kendisinin işlettiğini bir kısmını da kiraya verdiğini belirtti.

Tarlasında pamuk, buğday, mısır ve mercimek ürettiğini anlatan Arzu, "Çiftçi mağdur olunca tarla da elinde kalmıyordu. Daha önce gübre ve tohum alıyordum, faizi de ekleniyordu. Bu yıl tohuma para vermedim. Türkşeker AŞ böyle devam ederse çok güzel olur. Tohumu aldık mahsul sonunda borcumuzu ödüyoruz, mahsulü de kendilerine satacağız. Bu çok güzel bir uygulama." dedi.

Güneydoğu'daki üreticiye faizsiz tohum ve gübre desteği
Güneydoğu'daki üreticiye faizsiz tohum ve gübre desteği
Güneydoğu'daki üreticiye faizsiz tohum ve gübre desteği
Güneydoğu'daki üreticiye faizsiz tohum ve gübre desteği

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu, Tarım, Tohum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güneydoğu'daki üreticiye faizsiz tohum ve gübre desteği - Son Dakika


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