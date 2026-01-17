Güngören\'de Bıçaklı Kavga: 16 Yaşındaki Genç Öldürüldü

İstanbul Güngören'de iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklanarak öldürülmesi sonrası, acılı aileye tehdit mesajları atan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta iddiaya göre iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle çıkan tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle Atlas Çağlayan (16) E.Ç. (15), tarafından sustalı olarak tabir edilen bıçakla ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Aileye tehdit mesajlarına soruşturma başlatıldı

Soruşturma devam ederken, hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın acılı ailesine tehdit mesajları gönderildiği ortaya çıktı. Olay sonrası, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, söz konusu mesajlara ilişkin resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne şahısların yakalanmasına yönelik talimat verildi. - İSTANBUL