Güngören'de öğretmenler uluslararası ödül aldı - Son Dakika

Güngören Belediyesi Başkanı Bünyamin Demir, yaptıkları projeler ile uluslararası alanda başarı kazanan ve ilçede çalışmalarını sürdüren öğretmenlerin ödüllerini verdi. Başkan Demir, öğretmenleri başarılarından dolayı tebrik ederek başarı belgelerini takdim etti.

Çalışmalarıyla 'e-Twinning Kalite Etiketi' alan Güngörenli öğretmenler ve kurumları için Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 50. Yıl Ahmet Merter İlkokulu'unda ödül töreni düzenlendi. Ödül töreninde Güngören Belediyesi Başkanı Bünyamin Demir, "Believe In Yourself and Just Speak Projesi" finalinde derece alan öğrencilerin gelişimine katkı sağlayan öğretmenlere başarı belgelerini vererek çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Uluslararası alanda ödüle layık görülen "Believe In Yourself and Just Speak Projesi" İngilizce öğretiminde belirli iletişimsel becerilere odaklanan ve öğrencilerin İngilizceyi istenilen seviyede konuşabilmelerini amaçlıyor.

Güngören'de çalışma hayatını sürdüren öğretmenlerin yaptıkları projeler ile uluslararası arenada başarı göstermelerinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Başkan Demir, "Öğretmenler bizim geleceğimizin mimarları. Onların her bir başarısı geleceğimize umutla bakmamıza vesile oluyor. Bu tür projelerde de yer alarak kendilerini geliştiren eğitim neferlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Ödül töreninin ardından katılımcılar, "Öğretmeniyle Güzel İstanbul Projesi" kapsamında öğretmenlerin eserlerinden oluşan resim sergisini gezdi. - İSTANBUL