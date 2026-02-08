Güngören'de Trafik Kazası Bıçaklı Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Güngören'de Trafik Kazası Bıçaklı Kavgaya Dönüştü

Güngören\'de Trafik Kazası Bıçaklı Kavgaya Dönüştü
08.02.2026 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı, sürücüler bıçak ve sopayla birbirlerine saldırdı.

GÜNGÖREN'de seyir halindeki hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü aracından aldığı bıçakla kamyon şoförüne saldırmaya çalıştı. Çevredeki kişilerin araya girmeye çalıştığı kavga başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Merter'de meydana geldi. İddiaya göre, caddede seyreden 34 AR 0428 plakalı hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü ile hafriyat kamyonunun şoförü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine otomobil sürücüsü aracından aldığı bıçakla kamyon şoförüne saldırmaya başladı. Bu sırada hafriyat kamyonunun şoförü ise otomobil sürücüsüne sopayla saldırarak karşılık verdi. Kavga çevredeki kişilerin araya girmesiyle son bulurken, yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: DHA

Otomobil, Güvenlik, Trafik, Güncel, Şiddet, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güngören'de Trafik Kazası Bıçaklı Kavgaya Dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
Canlı yayında dehşet Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı

19:41
Özcan Deniz’in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
19:03
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:53
Galatasaray, Rize’de zorlanmadan kazandı
Galatasaray, Rize'de zorlanmadan kazandı
18:29
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
18:20
İsrail’in ABD’ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse tek başımıza saldırırız
İsrail'in ABD'ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse tek başımıza saldırırız
17:48
Hamas’tan Trump’ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 20:08:53. #7.11#
SON DAKİKA: Güngören'de Trafik Kazası Bıçaklı Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.