Son Dakika Haberleri: Günlük Hayatın Stresini Almak İçin Yeni Yöntem: Öfke Odası

Günlük Hayatın Stresini Almak İçin Yeni Yöntem: Öfke Odası

1 saat önce

Çin'in başkenti Pekin'de stres ve öfkesini atarak rahatlamak isteyenler için sıra dışı bir yer açıldı: 'Öfke Odası'. Çinlilerin yoğun ilgi gösterdiği öfke odasında, müşteriler beyzbol sopası veya balyoz ile cam eşyalar ve eski elektronik malzemeler gibi eşyaları kırıyor.

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Çin'in başkenti Pekin'de stres ve öfkesini atarak rahatlamak isteyenler için sıra dışı bir yer açıldı: 'Öfke Odası'. Çinlilerin yoğun ilgi gösterdiği öfke odasında, müşteriler beyzbol sopası veya balyoz ile cam eşyalar ve eski elektronik malzemeler gibi eşyaları kırıyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:49 

Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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