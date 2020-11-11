Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 80,80 83,40 -3,12 DO-CO 353,30 363,10 -2,70 Türk Hava Yolları 11,32 11,50 -1,57 TAV Havalimanları 16,87 17,11 -1,40 Bagfaş 17,24 17,43 -1,09 Tümosan Motor ve Traktör 10,80 10,90 -0,92 Mavi Giyim 43,06 43,44 -0,87 Pegasus 53,10 53,40 -0,56 Kordsa Teknik Tekstil 12,73 12,80 -0,55 Arçelik 27,76 27,90 -0,50 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,17 2,18 -0,46 Koza Altın 76,65 76,85 -0,26 Koza Madencilik 12,51 12,54 -0,24 Sabancı Holding 9,44 9,46 -0,21 Tat Gıda 10,71 10,73 -0,19 MLP Sağlık 17,70 17,73 -0,17 Migros Ticaret 39,18 39,22 -0,10 Türk Traktör 128,60 128,70 -0,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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