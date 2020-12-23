Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 3,73 4,14 -9,90 Akiş GMYO 3,69 3,80 -2,89 ARD Bilişim Teknolojileri 46,42 47,26 -1,78 Ereğli Demir Çelik 14,01 14,20 -1,34 Logo Yazılım 123,10 124,50 -1,12 Karel Elektronik 21,34 21,56 -1,02 İskenderun Demir Çelik 9,98 10,07 -0,89 İş Yatırım Menkul Değerler 15,83 15,94 -0,69 Alcatel Lucent Teletaş 28,36 28,52 -0,56 Albaraka Türk 2,01 2,02 -0,50 Tümosan Motor ve Traktör 14,18 14,23 -0,35 Net Holding 3,50 3,51 -0,28 Aksigorta 8,88 8,90 -0,22 Selçuk Ecza Deposu 15,10 15,13 -0,20 Kardemir (D) 5,36 5,37 -0,19 Ford Otosan 125,40 125,60 -0,16 Yataş 13,25 13,26 -0,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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