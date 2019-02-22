Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bim Mağazalar 90,70 92,40 -1,84
Parsan 10,51 10,69 -1,68
İndeks Bilgisayar 7,77 7,88 -1,40
Çemaş Döküm 0,80 0,81 -1,23
T.S.K.B. 0,83 0,84 -1,19
Tümosan Motor ve Traktör 4,79 4,83 -0,83
Turkcell 13,82 13,93 -0,79
Anadolu Efes 20,84 20,96 -0,57
Fenerbahçe Futbol 7,07 7,11 -0,56
Şok Marketler 10,32 10,37 -0,48
Yapı ve Kredi Bank. 2,07 2,08 -0,48
Akbank 6,70 6,73 -0,45
Yataş 5,58 5,60 -0,36
Gübre Fabrik. 3,24 3,25 -0,31
Global Yat. Holding 3,77 3,78 -0,26
Ford Otosan 54,75 54,85 -0,18
Enerjisa Enerji 5,57 5,58 -0,18
Kartonsan 387,70 387,90 -0,05
Türk Telekom 5,23 5,23 0,00
Emlak Konut GMYO 1,45 1,45 0,00
(Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:32 Kaynak: AA

Ekonomi
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