Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
51 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tüpraş
|149,10
|152,70
|-2,36
| Albaraka Türk
|1,82
|1,86
|-2,15
|Doğan Holding
|1,25
|1,27
|-1,57
|Şişe Cam
|6,44
|6,54
|-1,53
|Türk Telekom
|5,32
|5,40
|-1,48
| Netaş Telekom.
|8,72
|8,85
|-1,47
|Global Yat. Holding
|3,61
|3,66
|-1,37
| Bim Mağazalar
|80,35
|81,45
|-1,35
|Metro Holding
|0,76
|0,77
|-1,30
|Çemaş Döküm
|0,78
|0,79
|-1,27
|Soda Sanayii
|7,85
|7,94
|-1,13
|T.S.K.B.
|0,88
|0,89
|-1,12
|İttifak Holding
|3,66
|3,70
|-1,08
|Koç Holding
|18,11
|18,30
|-1,04
|İş GMYO
|1,00
|1,01
|-0,99
|Şok Marketler
|9,02
|9,10
|-0,88
|Otokar
|115,70
|116,70
|-0,86
|Emlak Konut GMYO
|1,64
|1,65
|-0,61
|Hektaş
|11,33
|11,39
|-0,53
|Enerjisa Enerji
|5,74
|5,77
|-0,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:38 Kaynak: AA
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