Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom.

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom. 13,60 14,08 -3,41
Metro Holding 1,54 1,59 -3,14
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,64 1,69 -2,96
Polisan Holding 2,78 2,85 -2,46
Eczacıbaşı İlaç 3,57 3,65 -2,19
Ford Otosan 64,30 65,60 -1,98
Tekfen Holding 18,27 18,61 -1,83
Şekerbank 1,21 1,23 -1,63
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,85 1,88 -1,60
Koza Altın 75,25 76,35 -1,44
Zorlu Enerji 1,46 1,48 -1,35
Doğuş Otomotiv 9,14 9,26 -1,30
İttifak Holding 4,06 4,11 -1,22
Trakya Cam 3,36 3,40 -1,18
Soda Sanayii 5,95 6,02 -1,16
Vakıflar Bankası 5,18 5,24 -1,15
Park Elek.Madencilik 3,02 3,05 -0,98
Arçelik 20,22 20,42 -0,98
Tofaş Oto. Fab. 24,94 25,18 -0,95
Hektaş 7,28 7,35 -0,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Borsa İstanbul, Netaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:24 Kaynak: AA
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