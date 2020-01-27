Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 27,96 28,60 -2,24 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
TAV Havalimanları 27,96 28,60 -2,24
Türk Hava Yolları 14,25 14,54 -1,99
Akbank 8,59 8,76 -1,94
Şok Marketler 11,18 11,40 -1,93
Aygaz 13,41 13,67 -1,90
Pegasus 72,20 73,50 -1,77
Turkcell 14,16 14,41 -1,73
Koç Holding 20,50 20,86 -1,73
Garanti Bankası 11,77 11,97 -1,67
Kardemir (D) 2,97 3,02 -1,66
Vakıflar Bankası 6,63 6,74 -1,63
Tüpraş 117,70 119,60 -1,59
Ereğli Demir Çelik 9,47 9,62 -1,56
Otokar 164,60 167,00 -1,44
Bim Mağazalar 49,58 50,30 -1,43
Migros Ticaret 24,82 25,18 -1,43
Mavi Giyim 59,65 60,50 -1,40
Tekfen Holding 19,65 19,90 -1,26
İskenderun Demir Çelik 7,90 8,00 -1,25
Sasa Polyester 8,01 8,11 -1,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Akbank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:54 Kaynak: AA
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