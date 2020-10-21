Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 7,26 7,35 -1,22 Alarko GMYO 18,93 19,15 -1,15 Tekfen Holding 15,43 15,59 -1,03 Bursa Çimento 7,04 7,11 -0,98 Şekerbank 2,02 2,04 -0,98 Anadolu Grubu Holding 20,38 20,58 -0,97 Tofaş Oto Fabrikası 27,94 28,20 -0,92 Ege Endüstri 946,90 955,60 -0,91 Brisa 14,40 14,53 -0,89 Deva Holding 22,24 22,40 -0,71 Mavi Giyim 44,90 45,22 -0,71 Anadolu Efes 23,06 23,22 -0,69 Pınar Et ve Un 24,80 24,96 -0,64 Bagfaş 19,01 19,13 -0,63 Odaş Elektrik 3,38 3,40 -0,59 Selçuk Ecza Deposu 9,79 9,84 -0,51 Good-Year 6,11 6,14 -0,49 Sabancı Holding 8,77 8,81 -0,45 Çelebi 78,10 78,45 -0,45 DO-CO 337,70 339,10 -0,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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