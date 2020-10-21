Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

21.10.2020 13:27
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 7,26 7,35 -1,22 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kerevitaş Gıda 7,26 7,35 -1,22
Alarko GMYO 18,93 19,15 -1,15
Tekfen Holding 15,43 15,59 -1,03
Bursa Çimento 7,04 7,11 -0,98
Şekerbank 2,02 2,04 -0,98
Anadolu Grubu Holding 20,38 20,58 -0,97
Tofaş Oto Fabrikası 27,94 28,20 -0,92
Ege Endüstri 946,90 955,60 -0,91
Brisa 14,40 14,53 -0,89
Deva Holding 22,24 22,40 -0,71
Mavi Giyim 44,90 45,22 -0,71
Anadolu Efes 23,06 23,22 -0,69
Pınar Et ve Un 24,80 24,96 -0,64
Bagfaş 19,01 19,13 -0,63
Odaş Elektrik 3,38 3,40 -0,59
Selçuk Ecza Deposu 9,79 9,84 -0,51
Good-Year 6,11 6,14 -0,49
Sabancı Holding 8,77 8,81 -0,45
Çelebi 78,10 78,45 -0,45
DO-CO 337,70 339,10 -0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Kerevitaş, Holding, Alarko, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

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