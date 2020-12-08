Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Selçuk Ecza Deposu 18,16 16,51 9,99 Kartonsan 2.831,00 2.664,00 6,27 Ereğli Demir Çelik 12,97 12,23 6,05 İskenderun Demir Çelik 9,28 8,83 5,10 Şişe Cam 7,11 6,85 3,80 Kardemir (D) 5,24 5,09 2,95 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,86 1,81 2,76 Türk Telekom 7,90 7,73 2,20 Şekerbank 1,40 1,37 2,19 Alarko Holding 7,05 6,90 2,17 Otokar 233,30 228,50 2,10 Şok Marketler 11,99 11,76 1,96 Kerevitaş Gıda 6,90 6,77 1,92 Albaraka Türk 1,69 1,66 1,81 Turkcell 15,65 15,38 1,76 Karel Elektronik 19,82 19,48 1,75 Pegasus 64,65 63,55 1,73 Tekfen Holding 15,15 14,90 1,68 Ege Endüstri 1.720,00 1.692,10 1,65 Koç Holding 18,83 18,53 1,62 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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