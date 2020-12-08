Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|18,16
|16,51
|9,99
|Kartonsan
|2.831,00
|2.664,00
|6,27
|Ereğli Demir Çelik
|12,97
|12,23
|6,05
|İskenderun Demir Çelik
|9,28
|8,83
|5,10
|Şişe Cam
|7,11
|6,85
|3,80
|Kardemir (D)
|5,24
|5,09
|2,95
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,86
|1,81
|2,76
|Türk Telekom
|7,90
|7,73
|2,20
|Şekerbank
|1,40
|1,37
|2,19
|Alarko Holding
|7,05
|6,90
|2,17
|Otokar
|233,30
|228,50
|2,10
|Şok Marketler
|11,99
|11,76
|1,96
|Kerevitaş Gıda
|6,90
|6,77
|1,92
|Albaraka Türk
|1,69
|1,66
|1,81
|Turkcell
|15,65
|15,38
|1,76
|Karel Elektronik
|19,82
|19,48
|1,75
|Pegasus
|64,65
|63,55
|1,73
|Tekfen Holding
|15,15
|14,90
|1,68
|Ege Endüstri
|1.720,00
|1.692,10
|1,65
|Koç Holding
|18,83
|18,53
|1,62
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi