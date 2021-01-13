Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 23,82 22,40 6,34 Borusan Mannesmann 35,80 33,72 6,17 Kordsa Teknik Tekstil 17,30 16,38 5,62 Ford Otosan 166,90 158,60 5,23 Konya Çimento 1.281,80 1.218,30 5,21 Otokar 430,30 409,90 4,98 Doğan Holding 3,66 3,52 3,98 Enka İnşaat 9,25 8,94 3,47 Tekfen Holding 19,18 18,60 3,12 Akiş GMYO 3,70 3,60 2,78 Türk Traktör 187,40 182,70 2,57 Türk Hava Yolları 13,15 12,86 2,26 Turkcell 17,06 16,69 2,22 Anadolu Efes 27,02 26,50 1,96 Ege Endüstri 1.782,10 1.748,00 1,95 Anadolu Grubu Holding 28,24 27,78 1,66 Şişe Cam 7,76 7,64 1,57 Ereğli Demir Çelik 15,34 15,12 1,46 Tat Gıda 11,25 11,09 1,44 TAV Havalimanları 22,22 21,94 1,28 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

AK Partili Aydın Pehlivan Menemen Belediye Başkan Vekilli oldu

Galatasaray, Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye'nin transferini bitirmek üzere

Elon Musk bir günde 14 milyar dolar kaybetti, dünyanın en zengini yeniden Jeff Bezos oldu

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asiltürk ziyaretiyle ilgili ilk yorum: Bizim dostlarımızla ortak noktamız demokrasi

Kaybolan kadının, uyuşturucu kuryeliği yapmak istemediği için öldürüldüğü iddia edildi

Vücudunda unutulan kateter teli, 5 yıl sonra yapılan ameliyatla çıkarıldı

Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş

Bu kez yağacak sanki! İstanbul'un yanı başındaki Bolu tamamen beyaza büründü