Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|23,82
|22,40
|6,34
|Borusan Mannesmann
|35,80
|33,72
|6,17
|Kordsa Teknik Tekstil
|17,30
|16,38
|5,62
|Ford Otosan
|166,90
|158,60
|5,23
|Konya Çimento
|1.281,80
|1.218,30
|5,21
|Otokar
|430,30
|409,90
|4,98
|Doğan Holding
|3,66
|3,52
|3,98
|Enka İnşaat
|9,25
|8,94
|3,47
|Tekfen Holding
|19,18
|18,60
|3,12
|Akiş GMYO
|3,70
|3,60
|2,78
|Türk Traktör
|187,40
|182,70
|2,57
|Türk Hava Yolları
|13,15
|12,86
|2,26
|Turkcell
|17,06
|16,69
|2,22
|Anadolu Efes
|27,02
|26,50
|1,96
|Ege Endüstri
|1.782,10
|1.748,00
|1,95
|Anadolu Grubu Holding
|28,24
|27,78
|1,66
|Şişe Cam
|7,76
|7,64
|1,57
|Ereğli Demir Çelik
|15,34
|15,12
|1,46
|Tat Gıda
|11,25
|11,09
|1,44
|TAV Havalimanları
|22,22
|21,94
|1,28
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi