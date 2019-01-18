Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
41 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Kardemir (D)
|2,36
|2,23
|5,83
| İskenderun Demir Çelik
|6,49
|6,20
|4,68
|Ereğli Demir Çelik
|7,77
|7,44
|4,44
|Gözde Girişim
|2,99
|2,87
|4,18
|Halkbank
|7,85
|7,60
|3,29
|Çemtaş
|5,76
|5,61
|2,67
| Coca Cola İçecek
|32,86
|32,12
|2,30
|Tüpraş
|128,90
|126,00
|2,30
| Kerevitaş Gıda
|1,82
|1,78
|2,25
|Vestel
|5,91
|5,80
|1,90
|Şekerbank
|1,15
|1,13
|1,77
|Vakıflar Bankası
|4,30
|4,23
|1,65
|Zorlu Enerji
|1,28
|1,26
|1,59
| Enka İnşaat
|4,61
|4,54
|1,54
| Tat Gıda
|4,27
|4,21
|1,43
|Turkcell
|14,03
|13,84
|1,37
|Emlak Konut GMYO
|1,50
|1,48
|1,35
|Metro Holding
|0,76
|0,75
|1,33
|T.S.K.B.
|0,78
|0,77
|1,30
|Çemaş Döküm
|0,79
|0,78
|1,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:33 Kaynak: AA
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