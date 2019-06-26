Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

48 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gersan Elektrik 1,95 1,85 5,41
Vestel 11,77 11,40 3,25
Halkbank 5,78 5,61 3,03
Polisan Holding 2,30 2,24 2,68
Pegasus 40,92 39,86 2,66
Gentaş 1,58 1,54 2,60
TAV Havalimanları 26,18 25,52 2,59
Gözde Girişim 2,79 2,73 2,20
Enka İnşaat 5,46 5,35 2,06
Petkim 4,00 3,92 2,04
Trabzonspor Sportif 1,02 1,00 2,00
İpek Doğal Enerji 5,79 5,68 1,94
Kardemir (D) 2,22 2,18 1,91
ICBC Turkey Bank 3,36 3,30 1,82
Karsan Otomotiv 1,25 1,23 1,63
İttifak Holding 7,72 7,60 1,58
Migros Ticaret 13,65 13,44 1,56
Soda Sanayii 6,53 6,43 1,56
Alarko Holding 3,32 3,27 1,53
Yataş 4,70 4,63 1,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:21 Kaynak: AA
Vestel, Borsa İstanbul, Ekonomi
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