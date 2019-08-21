Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
55 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:22 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ASELSAN
|18,44
|17,61
|4,71
|Pegasus
|63,65
|61,50
|3,50
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|0,33
|3,03
|Verusa Holding
|15,02
|14,59
|2,95
|Hürriyet Gzt.
|0,73
|0,71
|2,82
|Ege Endüstri
|491,00
|479,10
|2,48
|Tüpraş
|132,90
|130,00
|2,23
|İhlas Gayrimenkul
|1,04
|1,02
|1,96
|Hektaş
|15,36
|15,07
|1,92
|İhlas Holding
|0,53
|0,52
|1,92
|Vestel
|10,33
|10,15
|1,77
|Doğan Holding
|1,33
|1,31
|1,53
|İttifak Holding
|5,99
|5,90
|1,53
|Anadolu Grubu Holding
|13,22
|13,04
|1,38
|Özderici GMYO
|0,81
|0,80
|1,25
|Afyon Çimento
|4,06
|4,01
|1,25
|Bera Holding
|1,81
|1,79
|1,12
|Şekerbank
|0,91
|0,90
|1,11
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,86
|3,82
|1,05
|Parsan
|13,83
|13,71
|0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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