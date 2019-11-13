Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,61 2,40 8,75 Bera Holding 4,07 3,80 7,11 Torunlar GMYO 2,12 1,99 6,53 Pegasus 74,80 71,10 5,20 Migros Ticaret 22,46 21,62 3,89 Çemtaş 6,79 6,54 3,82 Gözde Girişim 4,13 4,00 3,25 Enerjisa Enerji 6,74 6,53 3,22 Hektaş 6,43 6,23 3,21 GSD Holding 0,97 0,94 3,19 MLP Sağlık 14,89 14,51 2,62 Coca Cola İçecek 32,16 31,38 2,49 Koza Altın 74,55 72,75 2,47 Koza Madencilik 9,17 8,96 2,34 Park Elek.Madencilik 2,72 2,66 2,26 Ülker Bisküvi 20,58 20,14 2,18 Kardemir (D) 2,34 2,29 2,18 Halk GMYO 1,00 0,98 2,04 Aksa 11,65 11,42 2,01 İpek Doğal Enerji 6,67 6,54 1,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)