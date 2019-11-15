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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,63 0,58...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,63 0,58 8,62
Koza Altın 77,35 74,20 4,25
Anadolu Grubu Holding 15,79 15,15 4,22
Karsan Otomotiv 1,32 1,27 3,94
Migros Ticaret 23,14 22,28 3,86
Net Holding 1,92 1,85 3,78
Arçelik 19,40 18,71 3,69
Alarko GMYO 59,40 57,30 3,66
Tümosan Motor ve Traktör 5,39 5,22 3,26
Aksa Enerji 3,19 3,09 3,24
Enerjisa Enerji 7,16 6,96 2,87
Doğuş Otomotiv 9,23 8,98 2,78
Afyon Çimento 4,58 4,46 2,69
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,18 1,15 2,61
Gersan Elektrik 2,37 2,31 2,60
Yataş 5,96 5,81 2,58
Otokar 149,00 145,30 2,55
Zorlu Enerji 1,27 1,24 2,42
Koza Madencilik 9,63 9,41 2,34
Göltaş Çimento 14,42 14,11 2,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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