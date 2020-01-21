Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İndeks Bilgisayar
|13,00
|12,38
|5,01
|Odaş Elektrik
|1,86
|1,78
|4,72
|İş Fin.Kir.
|4,49
|4,33
|3,70
|Brisa
|9,28
|8,97
|3,46
|Eczacıbaşı İlaç
|4,11
|4,00
|2,75
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,10
|6,93
|2,45
|Güneş Sigorta
|2,54
|2,48
|2,42
|Emlak Konut GMYO
|1,72
|1,68
|2,38
|Tat Gıda
|7,44
|7,27
|2,34
|GSD Holding
|1,96
|1,92
|2,08
|Aksa Enerji
|4,11
|4,03
|1,99
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,95
|10,74
|1,96
|Albaraka Türk
|1,77
|1,74
|1,72
|Aksa
|14,18
|13,94
|1,72
|Türk Traktör
|59,15
|58,15
|1,72
|Soda Sanayii
|6,55
|6,44
|1,71
|Deva Holding
|9,60
|9,44
|1,69
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,03
|2,98
|1,68
|Anadolu Grubu Holding
|20,92
|20,60
|1,55
|Logo Yazılım
|62,45
|61,50
|1,54