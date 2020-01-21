Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) İndeks...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İndeks Bilgisayar13,0012,385,01
Odaş Elektrik1,861,784,72
İş Fin.Kir.4,494,333,70
Brisa9,288,973,46
Eczacıbaşı İlaç4,114,002,75
Tümosan Motor ve Traktör7,106,932,45
Güneş Sigorta2,542,482,42
Emlak Konut GMYO1,721,682,38
Tat Gıda7,447,272,34
GSD Holding1,961,922,08
Aksa Enerji4,114,031,99
Eczacıbaşı Yatırım10,9510,741,96
Albaraka Türk1,771,741,72
Aksa14,1813,941,72
Türk Traktör59,1558,151,72
Soda Sanayii6,556,441,71
Deva Holding9,609,441,69
Yapı ve Kredi Bank.3,032,981,68
Anadolu Grubu Holding20,9220,601,55
Logo Yazılım62,4561,501,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Bilgisayar, İndeks, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

OYAK, Total ve Moil için Demirören Holding ile 450 milyon dolara anlaştı
Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı ABD'de devam eden Halkbank davasında ABD'li savcı para cezası talep etti İGDAŞ'tan doğal gaz faturalarına vade farksız taksit kampanyası

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 22:05:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]