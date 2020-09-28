Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 16,43 14,96 9,83 Global Yatırım Holding 4,62 4,43 4,29 Anadolu Cam 6,35 6,09 4,27 Soda Sanayii 8,34 8,00 4,25 Şişe Cam 7,37 7,07 4,24 Çimsa 12,93 12,41 4,19 Trakya Cam 4,85 4,66 4,08 Tümosan Motor ve Traktör 8,45 8,13 3,94 Bursa Çimento 6,68 6,46 3,41 Gözde Girişim 5,94 5,75 3,30 Kerevitaş Gıda 5,53 5,40 2,41 Netaş Telekomünikasyon 17,24 16,88 2,13 Karsan Otomotiv 3,04 2,99 1,67 Anadolu Grubu Holding 19,25 18,95 1,58 ASELSAN 17,49 17,22 1,57 Klimasan Klima 14,40 14,19 1,48 Tofaş Oto Fabrikası 23,50 23,26 1,03 Vestel 16,92 16,76 0,95 Karel Elektronik 18,12 17,95 0,95 Logo Yazılım 95,00 94,20 0,85 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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