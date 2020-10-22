Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 1.125,70 1.023,40 10,00 Deva Holding 22,74 21,54 5,57 Akiş GMYO 4,76 4,59 3,70 Kerevitaş Gıda 7,30 7,07 3,25 Türk Traktör 120,80 117,10 3,16 Şekerbank 2,03 1,97 3,05 Logo Yazılım 103,90 101,40 2,47 Eczacıbaşı İlaç 7,10 6,95 2,16 Bim Mağazalar 71,45 70,15 1,85 Pınar Süt 21,94 21,58 1,67 Mavi Giyim 44,62 43,90 1,64 Netaş Telekomünikasyon 22,42 22,06 1,63 Alcatel Lucent Teletaş 31,16 30,72 1,43 Anadolu Efes 22,92 22,60 1,42 Selçuk Ecza Deposu 9,76 9,64 1,24 Ege Endüstri 996,60 984,40 1,24 Pınar Et ve Un 24,70 24,42 1,15 Aygaz 12,66 12,53 1,04 Bagfaş 18,84 18,65 1,02 Şok Marketler 13,05 12,93 0,93 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Bir futbolcusunda koronavirüs çıkan Werder Bremen, tüm takımı karantinaya aldı

TFF, iki hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Şekli ve fiyatı ile herkesi şaşırtan ejder meyvesi bu yıl da tezgahlardaki yerini aldı

Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi

Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi

"Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi

7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı