Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|1.125,70
|1.023,40
|10,00
|Deva Holding
|22,74
|21,54
|5,57
|Akiş GMYO
|4,76
|4,59
|3,70
|Kerevitaş Gıda
|7,30
|7,07
|3,25
|Türk Traktör
|120,80
|117,10
|3,16
|Şekerbank
|2,03
|1,97
|3,05
|Logo Yazılım
|103,90
|101,40
|2,47
|Eczacıbaşı İlaç
|7,10
|6,95
|2,16
|Bim Mağazalar
|71,45
|70,15
|1,85
|Pınar Süt
|21,94
|21,58
|1,67
|Mavi Giyim
|44,62
|43,90
|1,64
|Netaş Telekomünikasyon
|22,42
|22,06
|1,63
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,16
|30,72
|1,43
|Anadolu Efes
|22,92
|22,60
|1,42
|Selçuk Ecza Deposu
|9,76
|9,64
|1,24
|Ege Endüstri
|996,60
|984,40
|1,24
|Pınar Et ve Un
|24,70
|24,42
|1,15
|Aygaz
|12,66
|12,53
|1,04
|Bagfaş
|18,84
|18,65
|1,02
|Şok Marketler
|13,05
|12,93
|0,93
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi