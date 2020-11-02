Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 1.994,00 1.812,80 10,00 Brisa 16,17 14,85 8,89 Otokar 192,20 181,10 6,13 Good-Year 6,42 6,05 6,12 Deva Holding 22,74 21,50 5,77 ASELSAN 17,70 16,75 5,67 Eczacıbaşı İlaç 6,86 6,57 4,41 Kardemir (D) 3,23 3,10 4,19 Ford Otosan 112,50 108,00 4,17 Ülker Bisküvi 21,02 20,22 3,96 Borusan Mannesmann 14,10 13,62 3,52 Aksa 8,32 8,07 3,10 MLP Sağlık 16,49 16,00 3,06 Kordsa Teknik Tekstil 11,19 10,88 2,85 Özak GMYO 4,03 3,92 2,81 Doğuş Otomotiv 17,37 16,90 2,78 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,62 2,55 2,75 Tümosan Motor ve Traktör 9,72 9,47 2,64 Anadolu Efes 19,94 19,43 2,62 Coca Cola İçecek 46,04 44,90 2,54 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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