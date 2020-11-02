Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|1.994,00
|1.812,80
|10,00
|Brisa
|16,17
|14,85
|8,89
|Otokar
|192,20
|181,10
|6,13
|Good-Year
|6,42
|6,05
|6,12
|Deva Holding
|22,74
|21,50
|5,77
|ASELSAN
|17,70
|16,75
|5,67
|Eczacıbaşı İlaç
|6,86
|6,57
|4,41
|Kardemir (D)
|3,23
|3,10
|4,19
|Ford Otosan
|112,50
|108,00
|4,17
|Ülker Bisküvi
|21,02
|20,22
|3,96
|Borusan Mannesmann
|14,10
|13,62
|3,52
|Aksa
|8,32
|8,07
|3,10
|MLP Sağlık
|16,49
|16,00
|3,06
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,19
|10,88
|2,85
|Özak GMYO
|4,03
|3,92
|2,81
|Doğuş Otomotiv
|17,37
|16,90
|2,78
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,62
|2,55
|2,75
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,72
|9,47
|2,64
|Anadolu Efes
|19,94
|19,43
|2,62
|Coca Cola İçecek
|46,04
|44,90
|2,54
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi