Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 28,86 26,24 9,98 Brisa 18,64 17,67 5,49 Kardemir (D) 4,15 3,96 4,80 Yapı ve Kredi Bank. 2,91 2,80 3,93 Good-Year 7,73 7,44 3,90 Aselsan 19,24 18,58 3,55 Tüpraş 90,15 87,25 3,32 Petkim 4,73 4,58 3,28 Enerjisa Enerji 10,02 9,72 3,09 İpek Doğal Enerji 12,20 11,85 2,95 Sabancı Holding 10,32 10,03 2,89 Türk Hava Yolları 12,11 11,78 2,80 Akiş GMYO 4,05 3,94 2,79 Vakıflar Bankası 4,90 4,78 2,51 Pegasus 55,70 54,35 2,48 İndeks Bilgisayar 17,23 16,83 2,38 İş Bankası (C) 6,95 6,79 2,36 Akbank 6,36 6,22 2,25 Garanti Bankası 8,69 8,50 2,24 Vestel 20,34 19,90 2,21 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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