Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|28,86
|26,24
|9,98
|Brisa
|18,64
|17,67
|5,49
|Kardemir (D)
|4,15
|3,96
|4,80
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,91
|2,80
|3,93
|Good-Year
|7,73
|7,44
|3,90
|Aselsan
|19,24
|18,58
|3,55
|Tüpraş
|90,15
|87,25
|3,32
|Petkim
|4,73
|4,58
|3,28
|Enerjisa Enerji
|10,02
|9,72
|3,09
|İpek Doğal Enerji
|12,20
|11,85
|2,95
|Sabancı Holding
|10,32
|10,03
|2,89
|Türk Hava Yolları
|12,11
|11,78
|2,80
|Akiş GMYO
|4,05
|3,94
|2,79
|Vakıflar Bankası
|4,90
|4,78
|2,51
|Pegasus
|55,70
|54,35
|2,48
|İndeks Bilgisayar
|17,23
|16,83
|2,38
|İş Bankası (C)
|6,95
|6,79
|2,36
|Akbank
|6,36
|6,22
|2,25
|Garanti Bankası
|8,69
|8,50
|2,24
|Vestel
|20,34
|19,90
|2,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi