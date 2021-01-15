Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|1.519,50
|1.421,80
|6,87
|Kordsa Teknik Tekstil
|19,26
|18,05
|6,70
|Alarko Holding
|10,69
|10,19
|4,91
|Mavi Giyim
|55,15
|53,50
|3,08
|Şişe Cam
|7,96
|7,73
|2,98
|Kardemir (D)
|6,60
|6,41
|2,96
|İndeks Bilgisayar
|19,89
|19,42
|2,42
|İskenderun Demir Çelik
|10,61
|10,37
|2,31
|Ege Endüstri
|1.825,40
|1.785,00
|2,26
|Enerjisa Enerji
|12,40
|12,13
|2,23
|İş Yatırım Menkul Değerler
|17,86
|17,50
|2,06
|İhlas Gayrimenkul
|1,39
|1,37
|1,46
|Ereğli Demir Çelik
|15,33
|15,14
|1,25
|Otokar
|416,00
|410,90
|1,24
|MLP Sağlık
|22,88
|22,60
|1,24
|Doğuş Otomotiv
|31,40
|31,02
|1,23
|Alkim Kimya
|16,43
|16,24
|1,17
|Sasa Polyester
|23,50
|23,24
|1,12
|Oyak Çimento
|8,71
|8,62
|1,04
|Logo Yazılım
|138,40
|137,00
|1,02
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi