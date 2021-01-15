Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 1.519,50 1.421,80 6,87 Kordsa Teknik Tekstil 19,26 18,05 6,70 Alarko Holding 10,69 10,19 4,91 Mavi Giyim 55,15 53,50 3,08 Şişe Cam 7,96 7,73 2,98 Kardemir (D) 6,60 6,41 2,96 İndeks Bilgisayar 19,89 19,42 2,42 İskenderun Demir Çelik 10,61 10,37 2,31 Ege Endüstri 1.825,40 1.785,00 2,26 Enerjisa Enerji 12,40 12,13 2,23 İş Yatırım Menkul Değerler 17,86 17,50 2,06 İhlas Gayrimenkul 1,39 1,37 1,46 Ereğli Demir Çelik 15,33 15,14 1,25 Otokar 416,00 410,90 1,24 MLP Sağlık 22,88 22,60 1,24 Doğuş Otomotiv 31,40 31,02 1,23 Alkim Kimya 16,43 16,24 1,17 Sasa Polyester 23,50 23,24 1,12 Oyak Çimento 8,71 8,62 1,04 Logo Yazılım 138,40 137,00 1,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

İstanbul'da kar yerini güneşe bıraktı ama hafta sonu çok daha yoğun bir yağış bekleniyor

Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var

Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesi Mardin'de gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı

Koronavirüsün korkunç etkisi röntgen filmlerine de yansıdı: Sigara tiryakisinden kat kat daha kötü

Tehdit mesajları aldığı için şikayetçi olan fenomen Şimal Akalın, yaşadıklarını bir bir anlattı

Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar

Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz