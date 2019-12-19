Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 424.906.257 Vestel 246.173.402 Şişe Cam 169.824.507 Kardemir (D) 161.857.386 ASELSAN 146.325.228 Ereğli Demir Çelik 131.587.095 Garanti Bankası 100.082.558 Soda Sanayii 96.210.718 Güneş Sigorta 87.432.137 Galatasaray Sportif 86.044.767 Tüpraş 79.750.180 Fenerbahçe Futbol 77.872.238 Pegasus 71.868.982 Odaş Elektrik 71.827.994 İş Fin.Kir. 63.525.321 Petkim 61.698.105 Işıklar Enerji Yapı Hol. 56.422.675 Vakıflar Bankası 51.778.567 Akbank 47.259.189 Koza Madencilik 47.006.139

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)