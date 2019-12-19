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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 424.906.257 Vestel 246.173.402 Şişe Cam 169.824.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:38 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|424.906.257
|Vestel
|246.173.402
|Şişe Cam
|169.824.507
|Kardemir (D)
|161.857.386
|ASELSAN
|146.325.228
|Ereğli Demir Çelik
|131.587.095
|Garanti Bankası
|100.082.558
|Soda Sanayii
|96.210.718
|Güneş Sigorta
|87.432.137
| Galatasaray Sportif
|86.044.767
|Tüpraş
|79.750.180
| Fenerbahçe Futbol
|77.872.238
|Pegasus
|71.868.982
|Odaş Elektrik
|71.827.994
|İş Fin.Kir.
|63.525.321
|Petkim
|61.698.105
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|56.422.675
|Vakıflar Bankası
|51.778.567
|Akbank
|47.259.189
| Koza Madencilik
|47.006.139
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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