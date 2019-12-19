Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 424.906.257 Vestel 246.173.402 Şişe Cam 169.824.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 424.906.257
Vestel 246.173.402
Şişe Cam 169.824.507
Kardemir (D) 161.857.386
ASELSAN 146.325.228
Ereğli Demir Çelik 131.587.095
Garanti Bankası 100.082.558
Soda Sanayii 96.210.718
Güneş Sigorta 87.432.137
Galatasaray Sportif 86.044.767
Tüpraş 79.750.180
Fenerbahçe Futbol 77.872.238
Pegasus 71.868.982
Odaş Elektrik 71.827.994
İş Fin.Kir. 63.525.321
Petkim 61.698.105
Işıklar Enerji Yapı Hol. 56.422.675
Vakıflar Bankası 51.778.567
Akbank 47.259.189
Koza Madencilik 47.006.139
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Vestel, Cam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:38 Kaynak: AA
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