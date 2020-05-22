Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Tüpraş 470.667.130 Eczacıbaşı İlaç 446.400.301 ASELSAN 291.884.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Tüpraş
|470.667.130
|Eczacıbaşı İlaç
|446.400.301
|ASELSAN
|291.884.610
|Garanti Bankası
|248.591.162
|Türk Hava Yolları
|245.743.586
| Koza Madencilik
|207.902.442
| Sasa Polyester
|168.313.582
|Pegasus
|148.606.408
|Hektaş
|144.955.997
|Eczacıbaşı Yatırım
|134.131.902
|Güneş Sigorta
|124.916.883
|Anadolu Efes
|121.400.380
|Tat Gıda
|118.492.422
| Alarko Holding
|116.149.118
|İpek Doğal Enerji
|115.289.444
|İş Finansal Kiralama
|108.159.986
|Turkcell
|108.035.776
| Coca Cola İçecek
|105.204.819
|Gübre Fabrikaları
|98.807.944
|Akbank
|94.272.186
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 02:35 Kaynak: AA
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