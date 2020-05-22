Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Tüpraş 470.667.130 Eczacıbaşı İlaç 446.400.301 ASELSAN 291.884.610 Garanti Bankası 248.591.162 Türk Hava Yolları 245.743.586 Koza Madencilik 207.902.442 Sasa Polyester 168.313.582 Pegasus 148.606.408 Hektaş 144.955.997 Eczacıbaşı Yatırım 134.131.902 Güneş Sigorta 124.916.883 Anadolu Efes 121.400.380 Tat Gıda 118.492.422 Alarko Holding 116.149.118 İpek Doğal Enerji 115.289.444 İş Finansal Kiralama 108.159.986 Turkcell 108.035.776 Coca Cola İçecek 105.204.819 Gübre Fabrikaları 98.807.944 Akbank 94.272.186

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)