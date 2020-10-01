Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 1.063.694.761 ASELSAN 670.920.987 Garanti Bankası 593.853.351 Türkiye Sigorta 386.484.542 Türk Hava Yolları 350.223.667 Kardemir (D) 261.769.815 Gübre Fabrikaları 212.085.242 Koza Altın 211.497.599 Odaş Elektrik 187.124.598 Petkim 168.687.494 İpek Doğal Enerji 144.445.251 Tüpraş 144.411.241 Akbank 138.938.085 Yapı ve Kredi Bankası 137.736.025 İş Finansal Kiralama 114.008.509 Vakıflar Bankası 113.663.295 Emlak Konut GMYO 108.137.039 Arçelik 101.654.047 Koza Madencilik 98.085.463 Koç Holding 94.447.265 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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