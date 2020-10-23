Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

23.10.2020 13:21
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.131 1,12 BIST ANKARA 2.220 -0,74 BIST ANTALYA 1.850 0,06 BIST BALIKESİR 1.747 0,88 BIST BURSA 3.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.131 1,12
BIST ANKARA 2.220 -0,74
BIST ANTALYA 1.850 0,06
BIST BALIKESİR 1.747 0,88
BIST BURSA 3.378 -0,96
BIST DENIZLI 3.096 -1,88
BIST ISTANBUL 1.303 -0,31
BIST IZMIR 2.870 -0,14
BIST KAYSERI 6.935 -1,66
BIST KOCAELI 2.647 0,58
BIST KONYA 2.371 0,11
BIST TEKIRDAĞ 8.805 2,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi

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